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В боях под Бахмутом и Работино было утилизировано несколько сот тысяч мотивированных и обученных бойцов, и теперь ВСУ испытывают критический дефицит подготовленных кадров.

Об этом на канале «Лана тут» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С теми, кто в окопах, у нас беда, поскольку наши гении военного искусства, которые занимались «контрнаступом» путём бросания стеклянного стакана в бетонную стену, должны были понимать, что наступит момент, когда дефицит мотивированных подготовленных кадров станет критическим. Ведь у нас в 2022 году в армию пришло несколько сот тысяч человек, у которых была мотивация, обучаемость, но те ресурсы оказались бездарно растрачены под Бахмутом, под Работино. И то пополнение, которое поступает в войска – это слёзы. Люди физически, психологически и просто не подготовлены, они превращаются в пушечное мясо. Они либо гибнут, либо дезертируют, либо сдаются в плен. А решать вопросы надо, надо обеспечить комплект», – переживал Золотарёв.

Именно поэтому в пехоту потащили медиков и спецов ПВО.

«Поступают, как поступали в тяжелейшее время Второй мировой войны и в Красной Армии, и в Вермахте. Когда тыловиков, допустим, во вторую половину войны постоянно персонал люфтваффе, который обеспечивал и ПВО Германии, превращали в авиаполевые дивизии, кидали на фронт. Что происходило с этими частями – как правило, их перемалывали первыми. И тут уже вопрос другой. Подготовить специалиста комплекса ПВО – два-три года, и то обслуживающий персонал «Бука», офицеры и прапорщики. А «Пэтриот», западная техника – кого попало не подпустишь. Военного медика надо готовить в лучшем случае несколько месяцев, это санинструктора. А военных фельдшеров готовят годами, их кем попало не заменишь. Поэтому это уже вопросы к уровню управления и планирования нашего генералитета», – объяснил эксперт.