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Европу ждет газовый кризис, однако он не коснется Сербии, хотя ее ожидают сложности с поставкой нефти.

С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

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«Сегодня ситуация с нефтью несколько более благоприятна, но для нас неблагоприятная ситуация возникает де-факто с 1 ноября, а с газом с каждым днем ​​все более неблагоприятна, но не для нас, а для всех остальных в Европе. У всех них цена на газ в принципе растет, а для она растет за дополнительный миллиард кубометров газа, который мы должны купить к предоставленным [Россией по более низкой цене] от 2 до 2,2 миллиардов», – сказал Вучич.

В своем выступлении президент также объявил, что 21 июня проведет консультации с премьер-министрами Северной Македонии и Албании, а также с правительством Сербии. Темой станет предстоящий саммит в Брюсселе, он запланирован на 23 июня. Ключевым вопросом на нем, как ожидается, станет продолжение диалога между Белградом и Приштиной.

«Тогда мы примем решение, поедем ли мы в Брюссель и какую позицию мы будем занимать», — сказал Вучич.

Накануне продолжения диалога Белграда и Приштины на техническом уровне в Брюсселе Александр Вучич заявил, что надеется на хоть какое-то соглашение.

На вопрос журналистов, чего он ожидает от диалога в Брюсселе, Вучич ответил, что все будет в порядке, если другая сторона «снова что-то не придумает».

«Чем больше «наплыв» спецпосланников на Западные Балканы, тем, боюсь, остается все меньше и меньше действительно хороших предложений для нас», — заявил президент Сербии. «Это выглядит, как в пословице – все проявляют слишком много заботы, как в ситуации, когда «у семи нянек дитя без глаз». Посмотрим», — сказал Вучич, отвечая на вопрос о том, что Франция также может назначить своего посланника в регион.

Он также отреагировал на слова представителя прозападной оппозиции Здравко Поноша, который призывал ввести санкции против России и конфисковать яхты и имущество у российских олигархов. По словам лидера страны, он не знает, на каком море Сербия может конфисковать яхты, а также не собирается поддерживать открытое воровство у кого-либо.

Президент Сербии подтвердил информацию, что компетентными органами установлены факты прослушивания телефонных разговоров и несанкционированного доступа к телефону главы государства – таких случаев было более 1600. Однако Вучич не стал говорить о том, кто стоит за этим. По его словам, расследование продолжается.