Спецпредставитель ЕС: «Размена территорий между Сербией и Косово не будет»

12.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Недавно назначенный спецпредставитель Евросоюза на переговорах между Белградом и Приштиной, словацкий дипломат Мирослав Лайчак призвал албанских сепаратистов не беспокоиться из-за того, что его страна не признала Косово, поскольку он представляет весь ЕС.

Об этом Лайчак заявил австрийскому агентству АРА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем очень сильную негативную реакцию на размен территорий [между Косово и Сербией] в Косово и других странах региона, а также в странах ЕС, – заявил спрецпредставитель ЕС. – Это приводит меня к выводу, что этого вопроса не должно быть и не будет в повестке дня. Нам нужно прийти к юридически согласованному соглашению, которое успокоит ситуацию, в то время как реакция на размен четко продемонстрировала обратный эффект».

Лайчак отказался комментировать неудобные вопросы о том, что по словам отставленного «премьера» Косово Альбина Курти и членов его команды, существовало некое «секретное соглашение» о размене территориями между президентом Сербии Александром Вучичем и «президентом» Косово Хашимом Тачи, поддержанное США. А также о том, что Штаты при помощи спецпредставителя американского президента Ричарда Гренелла были причастны к падению «кабинета» Курти.

«Я не работаю на основании слухов, – сказал дипломат. – И не видел подобного плана… В любом случае нам важно, чтобы [в Косово] было стабильное правительство, пользующееся широкой поддержкой парламента и населения. Соединенные Штаты всегда были самым важным международным партнером ЕС в Косово. Однако никто не может предложить то, что предлагает ЕС – чтобы весь регион был частью Европы, самой успешной государственной организации в мире».

На резонное замечание, что в ходе эпидемии COVID-19 ЕС продемонстрировал не самую высокую эффективность, как единая организация, Лайчак ответил, что, действительно, «ЕС не всегда был самым быстрым игроком», но при этом «Брюссель – самый надежный и стабильный партнер», который в будущем должен стать «быстрее и заметнее».

Также еврочиновник пообещал жителям Косово скорую либерализацию визового режима с Евросоюзом и попросил албанских сепаратистов не беспокоится насчет того, что он родом из Словакии, которая не признала Косово, поскольку он представляет весь ЕС.

«Мы поставили цель достичь юридически обязывающего соглашения между обеими сторонами, которое проясняет все открытые вопросы и проблемы, будет соответствовать международному праву и будет понятно политикам и люди в обеих странах, понятно региону, а также будет понятно и признано во всех государствах-членах ЕС. Нет никаких причин откладывать это процесс, но, в конце концов, качество важнее, чем быстрое соглашение», – резюмировал Лайчак.