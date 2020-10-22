Спецпредставитель ЛНР просит Москву оказать медицинскую помощь республикам

22.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Вместо того чтобы отправлять гуманитарную помощь в те страны, которым она совершенно не нужна, российское правительство должно принять решение о помощи Донбассу в борьбе с коронавирусом и отправить в регион необходимые лекарства и оборудование.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совсем недавно было сказано, что США утилизировали 45 ИВЛ, которые были предоставлены РФ. А у нас дома, на Донбассе, очень много людей, которые болеют вирусной пневмонией в очень тяжёлой форме. И очень немногим удаётся из неё выкарабкаться. Эти аппараты могли бы спасти сотни жизней.

Поэтому мы призывали и призываем: помогайте тем, кто действительно в этом нуждается, и кто действительно этого ждёт. Потому что я не знаю, как много стран и людей, которые смотрят и ориентируются на РФ и ждут от неё помощи, потому что другой помощи ждать неоткуда – ставки сделаны. И шаги, которые нужно было предпринять за «красную линию» – они были сделаны именно на Донбассе.

Поэтому если Россия готова это делать – пускай она это сделает. Мы никоим образом не влезаем ни в какие политические стратегии, которые прописываются РФ. Но очень бы хотелось, для народа Донбасса, которого немало, около 4 миллионов человек, которые очень в этом нуждаются.

Поэтому обратите внимание и помогите в той ситуации, когда мы шесть лет страдаем от войны, и когда мы действительно нуждаемся в помощи в борьбе с вирусной пневмонией, от которой сегодня болеют сотни людей, и от которой мы задыхаемся», – сказал Мирошник.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв призвал немедленно принять решение о поставке в Донбасс аппараты ИВЛ и лекарств от коронавирусной инфекции, в том числе и вакцин.

«Я надеюсь, хоть в этот раз мы будем услышаны? Потому что мы много об этом говорим. Я не знаю, от кого зависит принятие решения, но от кого бы ни зависело – решение пора принимать. В том числе и вакцина. Причём срочно.

Я понимаю, что у нас есть возможности её готовить, ещё происходят стадии подготовки. Но мы же слышали, что кроме вакцины, притом второй, появилось и лекарство для борьбы с коронавирусом. Их срочно надо отправить на Донбасс, это вопрос жизни и смерти», – добавил Соловьёв.