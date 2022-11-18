Спецпредставитель петербургского губернатора Беглова Николай Буров – высокооплачиваемый «сбитый лётчик»

Председатель комитета культуры Смольного при Валентине Матвиенко, директор Исаакиевского собора при Григории Полтавченко и спецпредставитель Александра Беглова Николай Буров продержался у власти при всех губернаторах, регулярно увеличивая свои доходы «мистическим образом».

Имя Николая Бурова у россиян, живущих за пределами Санкт-Петербурга связано, в первую очередь, с его ролями в советском и российском кино и конечно, как актера дубляжа. На счету Николая Витальевича более 70 озвученных зарубежных фильмов и отечественных мультфильмов, а также работа председателем комитета по культуре Смольного, директором музеем «Исаакивевский собор» и «РЖД» и должность спецпредставителя и советника губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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И если карьера актера у господина Бурова была яркая, пусть и периодическая, то деятельность на посту руководителя различных структур Петербурга особыми успехами не отличалась. Примечателен тот факт, что началась политическая карьера актера с выборов губернатора Санкт-Петербурга 2003 года, на которых победу одержала Валентина Матвиенко – Буров был ее доверенным лицом и, как потом писала петербургская пресса, в награду был назначен на пост председателя комитета по культуре. К слову, в том же году Буров стал участником ДТП со смертельным исходом. Впрочем, ни представители Смольного, ни сам Буров никак это не прокомментировали и на карьеру председателя комитета по культуре это событие никак особо не повлияло. Правда продержался в Смольномон не очень долго – уже в 2008 году свой председателя комитета по культуре он покинул и стал директором государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Как отмечали СМИ, во времена долго управления музеем Буровым, с финансами периодами происходили странные метаморфозы с «легким коррупционным налетом» так, например, задекларированный доход директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова в 2014 году составил 6 002 523 рублей, а в 2016-м – уже 7 111 497 рублей – то есть более полумиллиона рублей в месяц. В то же время на транспортные услуги и связь ГМП «Исаакиевский собор» тратил при Бурове в год более 7 миллионов рублей. Также музей заключил договор на юридическое обслуживание с физическим лицом на сумму 300 тысяч рублей. При этом в штате собора всегда были собственные юристы.

Считается, что Исаакиевский собор был всегда самым доходным местом работы для музейщиков, вот только куда уходила большая часть прибыли музея – неизвестно. Даже в Законодательном собрании Санкт-Петербурга просили проверить деятельность директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова и подключить к этому ФСБ, Следственный комитет, Смольный и Контрольно-счётную палату. В итоге, в 2017 году Николай Буров не без скандалов с такой прибыльной должности был снят. Официально – после того, как высказался против передачи собора РПЦ. То есть фактически пошел наперекор воле губернатора Полтавченко, известного своей воцерковленностью.

После этого Буров был назначен директором музея РЖД, но довольно неожиданно ушел с этого поста спустя месяц после открытия музея.

«Ухожу, потому что выполнил задачу – запустил музей», – так объяснил ситуацию сам Буров.

Но кулуарно обсуждалось будто проблема – в деньгах. Якобы директор музея и руководство РЖД не сошлись во взглядах на директорскую зарплату, кроме того, в Музее Российских железных дорог все-таки пришлось работать, от чего Буров к тому моменту, скорее всего, уже отвык. Важно отметить, что Бурова позвали на готовенькое – к его приходу новый музей был уже достроен. Нужно было всего лишь наладить механизм его работы. Но, судя по всему, даже это у Николая Витальевича не получилось.

В 2018 году еще пока только что назначенный врио губернатора Александр Беглов «приютил» Бурова и сделал его своим советником. Сам Николай Буров тогда говорил, что выступает посредником между «цехом культуры» и Смольным. Тогда же артист и политик со стажем подчеркнул, что результаты работы в культурной сфере города нового врио губернатора сразу стали проявляться. Имелось в виду то, что Беглов, цитата: «выступает за сохранение культурных ценностей». О том, что Беглов имеет давние дружеские связи с «патриархом» культуры и культурных ценностей Петербурга Михаилом Пиотровским давно известно. Так же хорошо известно и то, что Пиотровский является одним из самых богатых людей Петербурга. Журналисты неоднократно обращали внимание не только на коррупционные проявления в Эрмитаже но и на либеральные, антипатриотичные взгляды сотрудников крупнейшего музея России.

Получается, что представитель губернатора Николай Буров не лукавил – Беглов действительно поддерживает своих друзей из культурной сферы, но делает это довольно своеобразно и очень избирательно. Яркий тому пример – передача исторического наследия Петербурга своей племяннице и друзьям. Реставрацией стен Петропавловской крепости занималась компания, тесно связанная с финансированием избирательной кампании на пост губернатора нынешнего градоначальника, а заказчиком работ стал Государственный музей истории Санкт-Петербурга, в руководстве которого как раз и числится родная племянница Екатерина Беглова.

История Николая Бурова петербургской политике показывает, что институт спецпредставителей и советников при губернаторстве Беглова стал хорошим вариантом для чиновников и руководителей, связанных со Смольным. Даже если никуда больше берут, но есть хорошие связи, то можно обратиться к Беглову и пополнить штат его спецпредставителей и советников. А заодно и остаться «политикам со стажем» при «кормушке».