Спецпредставитель Путина: Американских баз в Средней Азии не будет

24.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Появление американских военных баз на территории Таджикистана и Узбекистана невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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Издание обратило внимание, что в американских СМИ появилась информация, что после завершения вывода своего контингента из Афганистана у США появилась заинтересованность в создании военных баз на территории Таджикистана и Узбекистана, а также поинтересовалось, как этого не допустить Москве.

«Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится», – отметил дипломат.

«Таджикистан вообще член ОДКБ, и такие решения должны быть одобрены организацией. Узбекистан — не член ОДКБ, но имеет отношения стратегического партнерства с Россией. К тому же в Узбекистане принят закон, запрещающий создание иностранных военных баз на территории страны. Так что нам особо волноваться на этот счет не надо», – резюмировал Кабулов.