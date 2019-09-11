11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Украина
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Спецпредставитель Украины в Кишиневе обсудил с молдавской верхушкой тему Приднестровья

Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский обсудил в Молдове в ходе встречи с вице-премьер-министром Молдовы по реинтеграции Василием Шовой переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в рамках “5+2” и утилизацию боеприпасов в неподконтрольном регионе, также он собирается посетить Приднестровский регион, передает корреспондент ПолитНвигатора.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Молдове.

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Сообщается, что в Кишиневе Крыжановский встретился с вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой и госсекретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции Татьяной Молчан.

“Обсуждена текущая ситуация в переговорном процессе, тематика вывоза и утилизации устаревших боеприпасов со складов в села Колбасна, отмечена необходимость перехода к рассмотрению вопросов безопасности и политических аспектов урегулирования”, – сказано в сообщении диппредставительства.

Также спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию встретится с лидером непризнанного Приднестровья.

“Программой визита предусмотрено посещение Приднестровского региона Республики Молдова, где Виктор Крыжановский намерен встретиться с его лидером Вадимом Красносельским и представителем по политическим вопросам Виталием Игнатьевым”,- сказано в сообщении.

В посольстве Украины в Молдове сообщили, что запланировано проведение встреч с послами аккредитованных в Молдове стран-участниц формата “5+2”.

Ранее в июле президент Молдовы Игорь Додон призвал активизировать переговоры по Приднестровью.

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