03.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Политика, Провокации, Россия, Сербия
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Спецслужба Боснии готовит провокацию против Сербии и России


Агентство разведки и безопасности (OBA) Боснии и Герцеговины подготовило доклад для западных спецслужб, согласно которому российские инструкторы якобы обучают на полигонах сербской армии агентов из Косово Северной Македонии, Черногории и Республики Сербской для дестабилизации обстановки на Западных Балканах.

Об этом сообщило издание «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно докладу  OBA, обучение  длится 15 дней и проводится инструкторами российской военной разведки с разрешения государственного и военного руководства Сербии и при материально-технической поддержке сербской армии. Боснийские спецслужбы утверждают, что течение прошлого года обучение проводилось несколько раз и в этом месяце оно должно проходить на полигоне в Пескови в окрестностях Пожаревца.

«Содержание документа подразумевает, что целью «дестабилизации» является Косово и Метохия, а также Босния и Герцеговина, – рассказал «Новостям» собственный источник в сербских спецслужбах. – Этим документом OBA вероятно, пытается навязать себя как надежного партнера иностранным службам в области мониторинга и предотвращения проникновения российского влияния. Однако эта попытка разместить ложную информацию вряд ли будет успешной, поскольку любая серьезная служба может легко проверить ее достоверность».

По информации источника мониторинг так называемого злокачественного влияния России является одной из главных забот западных спецслужб на Балканском регионе. Он реагирует на все действия, связанные с российским государством, и одной из «дежурных» тем является сербско-российский гуманитарный центр в Нише, который был объявлен на Западе «шпионским центром».


Ветеран югославской контрразведки (KOS) Любан Каран отметил, что OBA изначально задумывалась как спецслужба, работающая на оба энтитета БиГ, включая Республику Сербскую, но на деле с момента своего создания подчиняется только бошнякско-мусульманской верхушке Сараево. И деятельность спецслужбы направлена в первую очередь против Республики Сербской и Сербии.

«Были даже скандалы связанные с их попытками подслушивать политиков и журналистов не только Республики Сербской, но и Сербии…. ОБА, по сути, является филиалом британской службы MI-6, и это известно давно. Британцы пытаются показать, как они якобы борются со «злонамеренным влиянием России», которое является простой выдумкой. «Злонамеренное влияние» – это лишь повод для совершения наступательных действий против Сербии и РС».

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