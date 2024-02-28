Президент Украины Владимиру Зеленскому и его окружению удалось ввести в заблуждение руководство Соединенных Штатов.

Об этом в эфире интернет-канала Newsroom бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецслужбы и люди, которые сотрудничают со спецслужбами Соединенных Штатов, получили доказательства, которые свидетельствуют о, скажем так, позорном поведении руководства Украины во главе с действующим президентом», – сказал бывший чиновник.

По его словам, сейчас в Соединенных Штатах начались параллельно два процесса.

«Процесс первый – они пытаются выяснить, каким образом несколько лет назад людям, которые за это должны были отвечать, имеются в виду послы, сотрудники посольств, спецслужб, которые находились на территории нашей страны, каким образом они на протяжении нескольких лет извращали реальный образ президента Украины. Зеленые очки уже слетели на хрен.

Процесс второй – сейчас на самом высоком уровне в Соединенных Штатах и Европе продолжается дискуссия относительно того, какую новую политику по отношению к руководству Украины нужно использовать в будущем», – заявил Тука.