Спецслужбы Украины с помощью крымских агентов организовали информационную диверсию в день визита Путина в Севастополь

05.11.2021 22:26 (Мск), Севастополь , Максим Карпенко

Новости Украины

Во время визита президента России в Севастополь, который состоялся в День народного единства, неизвестные взломали сайт Администрации Симферополя.

На официальном портале вместо поздравления с праздником мэра города Валентина Демидова появилась информация о якобы повышении радиационного фона в Черном море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованном сообщении было написано, что радиация повысилась из-за атомного подводного крейсера «Казань», который якобы охранял визит президента в Севастополь с моря.

«Из близких к Совету министров Республики Крым источников стало известно, что в 12:31 МСК в МЧС поступила информация о зафиксированном резком увеличении уровня радиационного фона черноморских вод вблизи Севастополя. Группа быстрого реагирования, прибывшая в акваторию, выявила источник заражения. Им оказался новейший атомный подводный крейсер России «Казань», который был задействован в беспрецедентных мерах по обеспечению безопасности Владимира Путина. Минобороны РФ пока официально не комментирует информацию. В то же время, медики Севастополя фиксируют обращения местных жителей с жалобами на головную боль, нарушение дыхания, тошноту, рвоту, судороги, удушье, сонливость. По имеющейся информации, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии», – говорилось в сообщении.

В скором времени публикация была удалена, а в пресс-службе симферопольской горадминистрации журналистам заявили, что сайт был взломан.

«Наш сайт взломали. Как только мы заметили данный материал – его оперативно удалили. Наши специалисты делают все, чтобы впредь подобной ситуации не произошло», – отметили в пресс-службе.

Популярный телеграмм-канал «Крымский» со ссылкой на свои источники в силовых структурах отмечает, что к информационной диверсии могли быть причастны украинские спецслужбы:

«Первыми о фейке сообщили и начали «разгонять» новость в своих соцсетях и ТГ-каналах несколько оппозиционных блогеров – связанных со структурами ФБК и украинскими спецслужбами. Очень похоже на украинскую спецоперацию к визиту Путина в Крым. В этот раз откреститься от своих аккаунтов у крымского псевдолиберального подполья не выйдет».