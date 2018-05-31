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Спецслужбы Украины стали заложниками политических игр Порошенко
Операция по «убийству» Аркадия Бабченко нацелена на отвлечение внимания общественности от скандала с оплатой Петром Порошенко возможности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Такое мнение в эфире принадлежащего ему телеканала «NewsOne» высказал нардеп Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень жалко спецслужбы, что они становятся заложниками политических игр. Бредово выглядим на мировой арене. Думаю, каждый понимает, что это чистая клоунада», – заявил Мураев.
Он добавил, что это было сделано намеренно для отвлечения внимания украинцев от международного скандала, связанного со взяткой за встречу с американским лидером.
«Скорее всего, она вызвана тем, чтобы мы все забыли про взятку Порошенко в 400 тысяч за встречу с Трампом. У нас как всегда – власть вовремя вбрасывает какие-то информационные поводы», – отметил нардеп.
Метки: Евгений Мураев, мнение
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