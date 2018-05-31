31.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Мнение, Политика, Спецслужбы, Украина

Спецслужбы Украины стали заложниками политических игр Порошенко


Операция по «убийству» Аркадия Бабченко нацелена на отвлечение внимания общественности от скандала с оплатой Петром Порошенко возможности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение в эфире принадлежащего ему телеканала «NewsOne» высказал нардеп Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень жалко спецслужбы, что они становятся заложниками политических игр. Бредово выглядим на мировой арене. Думаю, каждый понимает, что это чистая клоунада», – заявил Мураев.

Он добавил, что это было сделано намеренно для отвлечения внимания украинцев от международного скандала, связанного со взяткой за встречу с американским лидером.

«Скорее всего, она вызвана тем, чтобы мы все забыли про взятку Порошенко в 400 тысяч за встречу с Трампом. У нас как всегда – власть вовремя вбрасывает какие-то информационные поводы», – отметил нардеп.

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