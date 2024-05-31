Спецслужбы Запада нанимают бандеровцев для провокационных терактов в ЕС

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Польские силовики задержали трех человек – двух граждан Белоруссии и одного гражданина Польши – по подозрению в поджогах объектов в Варшаве, Прушкуве и Поморском воеводстве якобы по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает агентство внутренней безопасности Польши (ABW), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд арестовал их на три месяца в рамках расследования деятельности организованной преступной группы, которая совершала диверсии и поджоги якобы по заданию России. Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В ABW напомнили, что в январе 2024 г. был задержан украинец, который планировал поджечь здания во Вроцлаве. 21 мая польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти граждан Украины, Белоруссии и Польши, которые подозреваются в диверсиях и саботаже “по заказу российских спецслужб”. По его словам, это наемные люди, иногда «из криминального мира».

Белорусский политолог Александр Шпаковский уточняет в своем тг-канале, что задержанный белорус был наемником ВСУ, и поэтому его сотрудничество еще и с российскими спецслужбами маловероятно.

«Приоткроем завесу тайны. К слову, один из задержанных белорусов – “российских шпионов”, по версии следствия – принимал участие в боевых действиях на Украине в составе “белорусских” бандформирований киевского режима», – написал Шпаковский.

Польские власти проверяют версию о возможной причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре на севере Варшавы, который произошел в ночь на 12 мая. Площадь возгорания тогда превысила 62 000 кв. м, огнем объято более 80% помещений. В ТЦ работало более 1400 точек, сгорело все, кроме одной палатки с мороженым.

Зато другой склад, к югу от Варшавы, подожгли украинские беженцы. И Россия тут точно ни при чем. Об этом пишет военный эксперт Борис Рожин.

«В польском Радоме украинские беженцы в знак протеста против притеснения украинских беженцев поляками подожгли крупный склад, который в значительной степени выгорел. Это уже не первый поджог такого рода, которые начались вскоре после того как польское правительство начало активно закручивать гайки в отношении украинских беженцев, угрожая лишить их пособий и выдавать на скотобойню Зеленскому. Польские националисты требуют ужесточать меры воздействия на украинских беженцев, правительство пока придерживает эти настроения. Остается пожелать обеим сторонам успехов с поджогами», – написал Рожин.

Британская The Guardian пишет, что «Европа приведена в состояние повышенной готовности после серии поджогов и диверсий, которые связывают с Москвой. Пожары случились в странах Балтии, Германии и Великобритании.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на прошедшем оборонном саммите ЕС заявил, что страна стала “жертвой российских диверсий” в феврале, когда были разбиты стёкла автомобилей, принадлежащих главе МВД Лаури Ляэнеметсу. После инцидента были арестованы шесть человек, в их числе граждане РФ.

Связь с Москвой видят также в пожаре на складе IKEA в Вильнюсе, а также в возникновении антисемитских граффити на мемориале холокоста в Париже.

Политолог Юрий Баранчик считает, что европейские спецслужбы хотят использовать украинцев и белорусских наемников ВСУ для провокаций и готовят для этого общественное мнение.

«Где Петров и Боширов? Вы еще не знаете? Они в турне по Европе. Эта информационная кампания была запущена еще 5 мая публикацией в Financial Times “Разведывательные службы предупреждают, что Россия готовит диверсии по всей Европе”. Вероятно, Британия готовит европейцев к теракту “под чужим флагом”, а исполнители в виде упоротых бандеровцев у них всегда под рукой», – написал Баранчик.