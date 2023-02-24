«Спектакль Запада заканчивается, Россия не рухнула» – политтехнолог

Владимир Гладков.  
24.02.2023 18:32
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Западные элиты поняли, что не могут победить Россию в этом противостоянии, и теперь ищут возможность безболезненно выйти из войны на Украине.

Об этом каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные элиты поняли, что не могут победить Россию в этом противостоянии, и теперь ищут...

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«Я надеюсь, меня не будут обвинять в шапкозакидательстве, потому что я могу сослаться на десяток западных авторов, которые говорят то же самое.

Задача настоящих, принимающих решения людей на Западе, это доиграть акт спектакля по старому сценарию «Мы победили Россию и будем жить за её счёт». И за это время придумать обоснование, почему следующего акта не будет», – сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что сейчас западные элиты пытаются просто поддерживать в головах русофобов давно работающую байку.

«Они сейчас ищут такую комбинацию, при которой они могут выйти из этого противостояния, сохранив лицо и перспективы на будущее. То есть, просто не погибнув.

Они доигрывают спектакль. Они должны сохранять в голове Байдена, Зеленского, речь ведь не только о нормальных людях, чтобы они были уверены: «Ещё пять минут, и Россия сама рухнет, случится чудо». Но чуда не случится», – резюмировал Казаков.

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