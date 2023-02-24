«Спектакль Запада заканчивается, Россия не рухнула» – политтехнолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные элиты поняли, что не могут победить Россию в этом противостоянии, и теперь ищут возможность безболезненно выйти из войны на Украине.

Об этом каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я надеюсь, меня не будут обвинять в шапкозакидательстве, потому что я могу сослаться на десяток западных авторов, которые говорят то же самое. Задача настоящих, принимающих решения людей на Западе, это доиграть акт спектакля по старому сценарию «Мы победили Россию и будем жить за её счёт». И за это время придумать обоснование, почему следующего акта не будет», – сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что сейчас западные элиты пытаются просто поддерживать в головах русофобов давно работающую байку.

«Они сейчас ищут такую комбинацию, при которой они могут выйти из этого противостояния, сохранив лицо и перспективы на будущее. То есть, просто не погибнув. Они доигрывают спектакль. Они должны сохранять в голове Байдена, Зеленского, речь ведь не только о нормальных людях, чтобы они были уверены: «Ещё пять минут, и Россия сама рухнет, случится чудо». Но чуда не случится», – резюмировал Казаков.