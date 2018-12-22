Спекулянты гадят российскому сельскому хозяйству

22.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Спекулянты, желающие заработать на перепродаже в России иностранных фруктов, специально во время сбора урожая в РФ начинают демпинговать и выбрасывать на рынок товар из-за границы по заниженным ценам.

Об этом во время заседания Совета Федерации рассказал сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остро стоит вопрос резкого увеличения импорта яблок и других плодов в период массового сбора урожая российскими сельхозпроизводителями. В этот период российские аграрии способны обеспечить наполнение отечественного рынка собственными плодами. По факту в целом ряде регионов, традиционно производящих фрукты для всей страны – Краснодарском, Ставропольском краях, Карачаево-Черкесской республике, Ингушской республике импорт фруктов по демпинговым ценам поставил под угрозу сбыт отечественной плодовой продукции.

Торговые сети в свою очередь отдают предпочтение более дешёвым иностранным сортам, что также сокращает объёмы реализации отечественной плодовой продукции», – заявил сенатор.

«Импортёрами яблок вдруг стали страны, которые их в таких объёмах никогда не выращивали. Сложившаяся ситуация приводит к снижению рентабельности отечественного садоводства, нивелирует эффект от оказываемых многомиллиардных мер государственной поддержки отрасли», – добавил он.

Сенатора поддержала спикер Валентина Матвиенко.

«Мне кажется, правильная постановка вопроса. Кормить население яблоками, которые по два года лежат, и с ними ничего не делается, – глянцевые, красивые, но абсолютно безвкусные, неизвестно чем напичканные!

Конечно, мы должны отечественного производителя поддерживать в первую очередь, поэтому я бы поддержала это предложение и вместе с Минсельхозом разобраться, какие ещё дополнительные меры мы должны принять для поддержки наших садоводов», – поддержала Валентина Матвиенко.