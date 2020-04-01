01.04.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Транспорт
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Спекулянты наживаются на карантине: Для роста цен в Крыму нет оснований




Рост цен на некоторые товары и лекарства, с которым жители Крыма столкнулись с началом карантина, не имеет никаких оснований с точки зрения логистики.

Об этом заявил экс-министр транспорта республики Анатолий Цуркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рядом телеграмм каналов распространяется информация о том, что Крым «выпал из логистического потока страны». Данная информация является не соответствующей действительности. Фейк.

Крым всегда был, есть и будет сложным с точки зрения логистики регионом. Отсутствие логистических центров и крупных ритэйлов – как одна из проблем.

Но сегодня нет сложностей с доставкой грузов в Крым, также нет сложностей с обратной загрузкой этих фур из Крыма. Перераспределение потоков, с учётом выходных (карантинных дней) – в рамках статических погрешностей из-за части не работающих предприятий.

На сегодня стоимость логистики в Крым/из Крыма не изменилась», – подчеркнул Цуркин в своем блоге.

По его данным, несмотря на карантинные мероприятия, «доставка грузов ограничена не будет».

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