Спекулянты задрали цены на бензин в Крыму – дороже только на Дальнем Востоке

11.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму сохраняются самые высокие цены на бензин в масштабах России. По данным Росстата, в среднем цена одного литра топлива на полуострове на два рубля превышает стоимость в соседнем Краснодарском крае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Росстата на конец июня, дороже, чем в Крыму, бензин стоит только на Дальнем Востоке. Республиканские трейдеры связывают это с тем, что полуостров находится в конце логистического пути, потому доставка топлива сюда дорожает. В результате сегодня цена за 1 литр бензина марки А-95 доходит до 52-х рублей.

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«Только доставка топлива от Краснодара до Симферополя по железной дороге будет стоить порядка трех рублей за литр, вот и вся экономика», – заявил «Примечаниям» коммерческий директор ООО «Торговый дом «ТЭС» Антон Раскин.

Однако, по мнению бывшего министра транспорта республики, владельца логистической компании Анатолия Цуркина, Раскин слегка преувеличил расходы.

«Чувствую, товарищи, нас опять обманывают. Коммерческий директор одной из крупнейших АЗС на полуострове заявил о том, что стоимость доставки литра топлива на плече от Краснодара в Крым – около 3 руб/литр. Решил я посчитать сам.

Имеем:

– Цистерна для светлых нефтепродуктов 4-осная – грузоподъемность 60 тонн;

– 1000 литров АИ-95 имеет вес 0,755 тонны или в 1 тонне 1324,5 литра;

– 60 тонн х 1324,5 литра = 79470,00 литров в цистерне.

– ЖД тариф от Краснодара до Симферополя – 67075,20 руб. за одну цистерну;

– Считаем 67075,20 / 79470 = 0,844 руб./литр.

Именно 0,84 руб. на литр, а не упомянутые 3 руб. сейчас стоит доставка топлива от Краснодара в Крым. А если посчитать именно от НПЗ, где приобретают, то будет еще дешевле», – написал в своем блоге Цуркин.

Возмущен крымскими ценами на бензин и известный на полуострове журналист, бывший глава корпункта НТВ, а ныне – генеральный продюсер ТРК «Крым» Олег Крючков.

«Крымские топливные монополисты совсем оборзели. Мало того, что цены космос, ещë и бензин – страшное дерьмо. Машина не едет! Ослиная моча, а не топливо!», – пишет Крючков.