«Спешите вступить» – Залужный во Львове рекламирует британский военный блок без американцев
Украинскому руководству нужно срочно ехать в Лондон и упрашивать британцев принять их в Объединённые экспедиционные силы (JEF).
Об этом на выступлении перед львовскими студентами заявил экс-главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вероятнее всего, что именно вступление в новую архитектуру европейской безопасности [дало бы Украине гарантии безопасности], но эту архитектуру еще надо построить. Вот это бы принесло пользу. И тут, кстати, очень полезно упомянуть JEF (возглавляемый Британией военный блок из стран Северной Европы и Балтии – прим.)
Но есть две проблемы, которые мешают Украине присоединиться к JEF. Первая проблема прежде всего в Британии, потому что ей дополнительные проблемы не нужны, потому что в Британии армии нет. Есть маршалы, есть адмиралы, а армии нет. Она не готова еще воевать. И не понятно, сколько им нужно времени для того, чтобы построить эту армию.
Вот проблема номер один – Британия. Конечно, дипломатично мы получаем ответ о том, что Украина не является страной Северо-западной Европы. Они объединяются вокруг Северного моря, скажем так», – сказал Залужный.
«А вторая проблема, как ни странно, заключается в Польше, которую также в JEF не берут. И она будет все делать для того, чтобы сначала приняли Польшу, а потом уже вели речь об Украине.
Я пытаюсь их убедить, что создание новой архитектуры европейской безопасности именно на базе JEF является самым реалистичным сценарием. Почему? Потому что там уже создана система управления, которую можно наращивать, можно затягивать.
Еще огромный плюс, что в этом JEF есть, внимание, Норвегия, которая имеет свои природные запасы, имеет свой флот, который может стать основой морской компоненты, и остальное», – отрабатывал Залужный на заморских хозяев.
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