Спеслужбы Молдовы задержали известного российского военкора

14.12.2021  20:41 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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беспредел, Дзен, Диверсии, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Произвол, Россия, Скандал


Известный российский журналист военкор Семен Пегов был минувшей ночью задержан в аэропорту Кишинева молдавской службой безопасности.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Госдумы РФ Артем Туров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный российский журналист военкор Семен Пегов был минувшей ночью задержан в аэропорту Кишинева молдавской...

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«Семен был остановлен и более часа удерживался. Семен снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации и наших миротворцев в его урегулировании.

Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники, сотрудники СИБа открыто угражали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам», – пишет Туров.

Ранее из аэропорта Кишинева были задержаны и депортированы 10 российских политологов и общественных деятелей, направлявшихся в Приднестровье. Пегов добирался в Тирасполь через украинскую границу.

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