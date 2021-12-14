Спеслужбы Молдовы задержали известного российского военкора

Известный российский журналист военкор Семен Пегов был минувшей ночью задержан в аэропорту Кишинева молдавской службой безопасности.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Госдумы РФ Артем Туров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семен был остановлен и более часа удерживался. Семен снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли Российской Федерации и наших миротворцев в его урегулировании.

Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники, сотрудники СИБа открыто угражали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам», – пишет Туров.