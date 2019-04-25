Спичрайтер Порошенко соврал в прямом эфире насчет полномочий своего босса

25.04.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешний президент Украины Петр Порошенко уже не обязан как-то реагировать на начало выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, это уже обязанность Владимира Зеленского.

Такую оригинальную мысль политтехнолог и спичрайтер Петра Порошенко Олег Медведев высказал в эфире аффилированного с нынешним президентом телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это очередной этап российской агрессии. Это означает, что наши граждане, которые живут на оккупированных территориях, будут быстро переведены в статус граждан России. На эту проблему надо реагировать политико-дипломатическим путем – усиливать санкции против России, принимать другие меры. Может этим заняться президент Порошенко? Нет, не может. Потому что лидеры стран мира поздравляют Владимира Зеленского с избранием. Это уже вопрос ответственности новоизбранного президента.

И желательно, чтобы это были не какие-то очередные эксперты и помощники, а чтобы это было четкое заявление самого новоизбранного президента, как он собирается реагировать на этот вызов. Это называется междуцарствием Путин понимает, что у Порошенко уже нет возможности реагировать, а у Зеленского нет опыта, поэтому он пользуется им чтобы продвинуться дальше в своей агрессии. Это будет территория, которая населена гражданами Российской федерации. Судя по тому, как развивалась ситуация в Абхазии и Южной Осетии, можно прогнозировать, что такая же территория приготовлена для оккупированных территорий Донбасса», – сказал он.

На самом деле Олег Медведев откровенно лжет, поскольку Конституция Украины предусматривает выполнение действующим президентом страны своих полномочий в полном обьеме и с правом подписи, вплоть до момента инаугурации новоизбранного президента, только после которой тот приобретает полномочия и право подписывать указы.