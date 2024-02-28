Спичрайтеры подставили Зеленского с «Пэтриотами»

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У американцев более тысячи пусковых установок ЗРК «Пэтриот», и ничего бы не случилось с безопасностью США, если бы они передали Украине несколько.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова президента Зеленского на последней пресс-конференции о том, что если бы Украина могла применить «10 систем «Пэтриот» ближе к фронту, то это бы заставило русских отступить, но их нет.

По словам эксперта, из заявления Зеленского не совсем понятно, о чём речь.

«Я не понимаю, что значит 10 систем «Пэтриот». Я знаю батарею, знаю дивизион. Что имеется в виду – 10 пусковых? Нет,10 пусковых нам не хватит. А если 10 батарей – да, это круто. Это фактически 80 пусковых остановок. Тут у меня вопросы кто господину президенту пишет, к спичрайтерам», – сказал Коваленко.

Однако 10 батарей «Пэтриот», по его словам, это не только защита городов-миллионников, но и возможность влиять на линию боестолкновения глубоко в тыл.

«Здесь я с господином президентом могу согласиться только в одном – где они? Потому что, например, Германия, у которой 30 пусковых установок «Пэтриот», нам неоднократно передавала свои установки, полностью укомплектованную батарею, пусковые, генераторы, пункты управления и так далее. Вопрос к США. У США на боевом дежурстве находится сегодня более 1000 пусковых установок ЗРК «Пэтриот». Если бы мы получили из них, например, пять – минус 40 пусковых установок из общей их системы, это как-то критически отразилось бы на боеспособности и защите США?» – прикинул эксперт.

Он добавил, что, по большому счёту, республиканцы здесь ни при чём.

«Сейчас у США есть оправдание: у них есть Республиканская партия, в которой происходит её собственный политический перфоманс, и демократы и непосредственно Байден могут делать такие оправдания своим действиям. Ну, это республиканцы. Но в общем, до того, как республиканцы начали выпендриваться, вопрос – а где были ЗРК «Пэтриот» от США?» – возмутился Коваленко.