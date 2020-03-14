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14.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Медицина, Украина
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Спичрайтеры выставили Зеленского идиотом




Очередное обращение Владимира Зеленского к населению Украины по поводу угрозы коронавируса обернулось конфузом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с вами пережили много чего. Нас с вами не одолеть. Птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильны, и у нас все будет хорошо!» – объявил Зеленский.

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«Это удар в штангу. Только от «испанки» в начале XX века умерло порядка 100 млн людей во всем мире. В т.ч. на территории бывшей Российской империи свыше 2,5 млн. Какой идиот пишет эти тексты?» – комментирует украинский политолог Тарас Березовец.

«Тот случай, когда книжки читать надо, а не сценарии сериалов», – отмечает киевский журналист Светлана Крюкова.

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