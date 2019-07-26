Спикер белорусского сената: Единая валюта может принести вред
Сегодня нет необходимости рассматривать вопрос о введении единой валюты России и Белоруссии.
Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, передает корреспондент «Полит Навигатора».
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«Возьмем единую валюту. Я считаю, что нет необходимости сегодня рассматривать этот вопрос. Нельзя вводить рубль – не рубль, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства. Это ключевые вещи. Это будет холостой выстрел, если не хуже. Это может быть во вред. Вопросы единой валютной политики — это финальная часть интеграции, когда будут выполнены другие условия», – сказал Мясникович.
Он не предлагает полностью снять вопрос с повестки, но считает, что его решение – это отдаленная перспектива.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиненко заявляла, что Союзному государству необходима единая валюта и общая финансово-денежная политика. Иного мнения придерживается министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он заявил, что проблема единой валюты начнет решаться не ранее, чем через два года.
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