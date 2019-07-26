Спикер белорусского сената нажаловался на «Газпром»

26.07.2019, Москва, Елена Острякова

Российский «Газпром» отказался становиться акционером строящегося в Белоруссии комплекса «Гродно Азот».

Об этом в эфире телеканалу ОНТ заявил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«Мы бы хотели, чтобы «Газпром» стал акционером строящегося комплекса «Гродно Азот». Чтобы были внутрикорпоративные цены на природный газ. Мы могли бы вместе производить очень много азотных удобрений – как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Я Миллеру об этом говорил, но он ответил, что газ и так хорошо продается. Но это – сырье, без добавленной стоимости», – сказал Мясникович.

Он также недоволен тем, что ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 50% акций которого принадлежит российскому монополисту, выводит прибыль из Белоруссии.

«Это не противоречит нашим договоренностям с российским бизнесом и нашему национальному законодательству, и международному праву. Но желательно, чтобы прибыль, заработанная здесь, в первую очередь отправлялась на развитие тех мощностей, которые создают эту прибыль», – сказал Мясникович.