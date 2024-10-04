Спикер бежавшей из Угледара бригады ВСУ пожаловался на «эволюцию боевых действий»

Тарас Стрельцов.  
04.10.2024 23:26
  (Мск) , Львов
Просмотров: 248
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Взяв Угледар, русские овладели «фортецей» на важной высоте, которая даст ВС РФ дополнительные преимущества.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил пресс-офицер 72-й омб им. «Чёрных Запорожцев» ВСУ Арсений Прилипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взяв Угледар, русские овладели «фортецей» на важной высоте, которая даст ВС РФ дополнительные преимущества....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Ну, ситуация, в сравнении с несколькими последними днями… ситуация сложная. Они не собираются останавливаться, они завладели крепостью, высотой, которая стала для них ещё одним преимуществом. Кроме того, что у них больше ресурсов, больше людей, больше техники, больше снарядов, КАБов, авиации… у них есть ещё одно дополнительное преимущество. Высота, которая позволит лучше наносить огневые поражения.

Были ли шансы удержать Угледар? Были, но для этого нужен был, по крайней мере, паритет в ресурсах. Более шести месяцев идёт это постоянное ежедневное давление… Полгода назад они не залетали на позиции на мотоциклах, год назад у них не было такого количества fpv-дронов, год назад они не выносили позиции КАБами.

Они поняли, что нужно иначе, что Угдедар не взять, как они это хотели в январе-феврале 2023 года. Мы тогда справились, и очень большую роль сыграли противотанковые средства. А сейчас всё иначе», – пожаловался Прилипка.

«Очень много маленьких групп. Движутся в направлении, поддерживаются техникой, высаживаются. Они могут двигаться, например, вдвоём в направлении наших позиций, и когда начинает открываться огонь из разных средств, в зависимости от количества людей или от того, мотоцикл это или пехотинцы, они с разведчиков смотрят, откуда огонь, и он подавляется. Это всё эволюция боевых действий на реальном поле боя», – рассказал ВСУшник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть