Спикер бежавшей из Угледара бригады ВСУ пожаловался на «эволюцию боевых действий»
Взяв Угледар, русские овладели «фортецей» на важной высоте, которая даст ВС РФ дополнительные преимущества.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил пресс-офицер 72-й омб им. «Чёрных Запорожцев» ВСУ Арсений Прилипка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ну, ситуация, в сравнении с несколькими последними днями… ситуация сложная. Они не собираются останавливаться, они завладели крепостью, высотой, которая стала для них ещё одним преимуществом. Кроме того, что у них больше ресурсов, больше людей, больше техники, больше снарядов, КАБов, авиации… у них есть ещё одно дополнительное преимущество. Высота, которая позволит лучше наносить огневые поражения.
Были ли шансы удержать Угледар? Были, но для этого нужен был, по крайней мере, паритет в ресурсах. Более шести месяцев идёт это постоянное ежедневное давление… Полгода назад они не залетали на позиции на мотоциклах, год назад у них не было такого количества fpv-дронов, год назад они не выносили позиции КАБами.
Они поняли, что нужно иначе, что Угдедар не взять, как они это хотели в январе-феврале 2023 года. Мы тогда справились, и очень большую роль сыграли противотанковые средства. А сейчас всё иначе», – пожаловался Прилипка.
«Очень много маленьких групп. Движутся в направлении, поддерживаются техникой, высаживаются. Они могут двигаться, например, вдвоём в направлении наших позиций, и когда начинает открываться огонь из разных средств, в зависимости от количества людей или от того, мотоцикл это или пехотинцы, они с разведчиков смотрят, откуда огонь, и он подавляется. Это всё эволюция боевых действий на реальном поле боя», – рассказал ВСУшник.
Спасибо!
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