Спикер еврейской общины Днепропетровска попросил прощения у нациков за свой русский язык

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандально известный своей коллаборацией с украинскими националистами пресс-секретарь еврейской общины Днепропетровска Олег Ростовцев попросил прощения за то, что говорит на русском языке, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.



О таком поступке соплеменника сообщил на своей страничке в соцсети глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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«Прошу прощения, но все таки, я буду говорить на русском языке, потому что мне так легче. Я понимаю, что это порок (недостаток), как, например, курение. Но есть то, что есть», – процитировал Долинский выступление Ростовцева на одной из националистических конференций.

Также Долинский обратил внимание на знаковое совпадение: над головой Ростовцева во время скандального выступления красовалась надпись: “Трансформация национальной идеи”.

Ранее Ростовцев скандально прославился своим предложением в эфире “Немецкой волны” переименовать Днепропетропетровск в Иерусалим на Днепре.