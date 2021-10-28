Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
28.10.2021 15:12 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Криминал, Политика, СБУ, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Спикер ГБР: СБУшники пытали иностранца, вымогая денег

Новости УкраиныТрое сотрудников СБУ похитили иностранного IT-специалиста и под пытками требовали перевести им 200 тысяч...

Трое сотрудников СБУ похитили иностранного IT-специалиста и под пытками требовали перевести им 200 тысяч долларов США.

Об этом в ходе брифинга сообщила спикер Государственного бюро расследований Украины Ольга Чиканова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Работники ГБР подозревают двух работников центрального аппарата СБУ и одного из территориального подразделения СБУ в незаконном задержании и вымогательстве денег у иностранца. Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами РФ за совершение преступления на территории указанного государства», – сказала она.

По данным следствия, в октябре 2020 года работники СБУ незаконно задержали, долгое время пытали (били и запугивали) и требовали у него 200 тысяч долларов США.

«К тому же правоохранители незаконно проникли в жильё задержанного и присвоили его личное имущество», – добавила Чеканова.

Однако потерпевший не имел требуемой суммы и договорился расплатиться с похитителями криптовалютой, заплатив им семь с половиной биткоинов, или два миллиона сто тысяч гривен.

После чего Сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его Национальной полиции.

В результате сотрудников СБУ отстранили от должностей и поместили под домашний арест. Однако позже, из-за несоблюдения меры пресечения, одного из них заключили под стражу. Теперь задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть