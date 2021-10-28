Спикер ГБР: СБУшники пытали иностранца, вымогая денег

28.10.2021 15:12 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Трое сотрудников СБУ похитили иностранного IT-специалиста и под пытками требовали перевести им 200 тысяч долларов США.

Об этом в ходе брифинга сообщила спикер Государственного бюро расследований Украины Ольга Чиканова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работники ГБР подозревают двух работников центрального аппарата СБУ и одного из территориального подразделения СБУ в незаконном задержании и вымогательстве денег у иностранца. Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами РФ за совершение преступления на территории указанного государства», – сказала она.

По данным следствия, в октябре 2020 года работники СБУ незаконно задержали, долгое время пытали (били и запугивали) и требовали у него 200 тысяч долларов США.

«К тому же правоохранители незаконно проникли в жильё задержанного и присвоили его личное имущество», – добавила Чеканова.

Однако потерпевший не имел требуемой суммы и договорился расплатиться с похитителями криптовалютой, заплатив им семь с половиной биткоинов, или два миллиона сто тысяч гривен.

После чего Сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его Национальной полиции.

В результате сотрудников СБУ отстранили от должностей и поместили под домашний арест. Однако позже, из-за несоблюдения меры пресечения, одного из них заключили под стражу. Теперь задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.