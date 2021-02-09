Спикер Госдумы – министру: Хватит кормить США!

09.02.2021, Москва, Елена Острякова

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин резко выступил против предоставления господдержки компаниям, зарегистрированным в офшорах.

Об этом Володин заявил сегодня на заседании российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у нас есть понимание, какие компании находятся в офшорах, они не должны получать меры господдержки. И всё моментально встанет на свои места. Они уходят от налогообложения. Мы налоги граждан и других предприятий используем, чтобы субсидировать эти компании. Давайте отменим. Работаешь в своей стране – получаешь льготу, ушел от налогообложения – нет тебе льготы», – сказал Володин.

Как уточнили во фракции КПРФ, на сегодняшний день 90% российских торговых сетей принадлежат иностранным владельцам, 28% зарегистрированы в офшорах. Это касается и таких крупных производителей как «Росагро», «Мироторг».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, которому была адресована критика спикера, сообщил, что некоторые крупные компании отказываются от мер господдержки, потому что предпочитают выплачивать дивиденды.

«Но наши меры поддержки привязаны к сокращению занятости. И, если собственники зарегистрированы в офшорах, но компания является крупным работодателем, мы сознательно пошли на то, чтобы этим компаниям помочь. Потому что в конечном итоге, цель программы – поддержать занятость. Мы помогаем не собственникам», – объяснял Решетников.

Однако Володин считает, что при таком подходе компании никогда не вернутся в российское юридическое поле.

«Мы ссылаемся на то, что нужно сохранить рабочие места, но при этом у нас уходят налоги. Мы заинтересованы, чтобы эти компании вернулись. Должен быть системный подход, и все компании его воспримут. А у нас вкусовщина. В итоге низкие темпы роста экономики, потому что львиная часть доходов уходит в офшоры», – сказал Володин.

Он положительно оценил опыт Италии, которая разрешает Google и другим интернет-гигантам размещать рекламу только компаний, которые зарегистрированы в стране.

«Кто нам мешает сделать так же? Сейчас реклама ушла с российского телевидения в юрисдикцию США. И мы кормим США за счет рекламы, которую собираем для Ютуба и Гугла, а они покармливают тех, кто заманивает своими речами», – сказал Володин.

Он также предложил локализовать все ТНК как юрлиц России.

«Уходят десятки миллиардов долларов. Не могут крупные компании быть в офшорах. Это вопрос национальной безопасности. По ним вдарят – остановятся предприятия. Ни денег не будет, ни рабочих мест», – сказал Володин.