Спикер Госдумы предложил Верховной раде переходить на сторону России

24.02.2022  15:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям Украины перейти на сторону России.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям Украины перейти на сторону России. Об этом...

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«Обращаюсь также к депутатам Верховной Рады: уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте всё, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины», – написал Володин.

Он обратился также к народу Украины.

«Мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы даёт Вашингтон и Брюссель. Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит.

Мы один народ. Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима», – написал Володин.

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