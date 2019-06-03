Спикер Госдумы предупредил США и напомнил о готовности России помогать Сербии

03.06.2019, Белград, Михаил Рябов

Евросоюз и США демонстрируют недопустимую политику потакания провокациям албанским сепаратистам в Косово, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию.

Глава российского парламента осудил вторжение албанского спецназа в сербские анклавы на севере Косово 28 мая.

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«Мы рассматриваем задержание дипломатов, сотрудников Миссии ООН в Косово, включая гражданина Российской Федерации, как полное пренебрежение международным правом», — заявил он.

Володин подчеркнул, что Организация Объединенных Наций должна заявить свою позицию.

«Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах», — добавил он.

«Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной», – сказал Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, а те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность.

«Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом», — сказал он.

Володин косвенно упомянул о борьбе Запада с проектами новых российских газопроводов в Европу в обход Украины. Один из них – «Турецкий поток» – должен пройти по территории Сербии.

«Европейским странам и компаниям также поступают ультиматумы, угрозы с требованием прекратить реализацию совместных экономических проектов», — сказал он.

«Но мир никогда не будет однополярным, как бы этого не хотели Соединенные Штаты Америки. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для всех и для самих США», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«Сербский народ выбрал свой суверенный путь, основанный на духовных ценностях, сохранении культурно-исторических традиций. Также как и российский народ. И мы вместе с вами осуждаем провокации против сербов в Косово», — также заявил российский спикер.

Председатель ГД подчеркнул: «Россия всегда считала своим долгом поддерживать братский сербский народ, вставала на его защиту в непростые годы».

Он напомнил, что так было 140 лет назад, когда Сербия получила независимость: «За эту независимость Россия воевала вместе с вами». По словам Вячеслава Володина, так было и в 1914 году, когда Россия в защиту Сербии вступила в Первую мировую войну.

«Следующий 2020 — год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией. Это наш общий праздник! Пройдя через тяжелые испытания, через две мировые войны, наши народы сегодня едины в оценке уроков истории», — заявил председатель ГД.

«Нам важно вместе и дальше противостоять попыткам переписать историю, оправдать преступления нацистов и их пособников. Слишком большую цену заплатили наши народы за свободу и независимость, чтобы предать память о тех, кто отдал за это жизнь», — подчеркнул Володин.