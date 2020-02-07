Спикер Госдумы: Россия в ущерб себе 70 лет кормила Прибалтику и Украину

07.02.2020, Москва, Владимир Гладков

В советские времена Россия в ущерб себе 70 лет кормила Прибалтику и Украину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он утверждает, что именно с этим сегодня связана критическая ситуация с убылью русского населения в ряде регионов РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», – цитирует Володина пресс-служба российского парламента.

«Получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам», – добавил Володин.