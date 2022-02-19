Спикер Госдумы: Россия встанет на защиту граждан РФ в ЛДНР

Россия встанет на защиту граждан РФ в ЛДНР от военной провокации Украины. Такое заявление распространил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Информация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная. Обстрелы мирных граждан, угроза начала полномасштабных военных действий привели к эвакуации жителей Донбасса. Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы.

Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России. Это не что иное, как придуманная ими провокация для дезинформации мирового сообщества. Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных.

Их не пугает, что своими действиями Киев перечёркивает Минские договорённости. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может всё это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева.

Но понимает ли это Европа? Её лидеры молчат. Если война начнётся, именно Европа станет ареной военных действий.

Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны?

И второй вопрос: что вы делаете, чтобы её предотвратить?

Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин.

Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту», – предупредил Володин.