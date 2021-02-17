Спикер Госдумы: США гибнут без коммунистической партии

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Россия – единственная страна в мире, которая соблюдает демократические принципы и сохраняет коммунистическую партию.

Об этом сегодня в Госдуме РФ во время избрания членов ЦИК заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демократия это процедуры, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна. Перечеркнули все. Где у них рабочее движение, где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Так же, как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывали. В Прибалтике тоже ликвидировали. Коммунистическое движение запрещено. Россия – последний остров свободы», – сказал Володин.