Спикер Госдумы требует от Украины компенсацию за аннексию Крыма

15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В результате политики, проводимой Украиной в течение 25 лет независимости, Крым понес колоссальные убытки.

Об этом, выступая с трибуны Государственного Совета республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер Госдумы РФ Владислав Володин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, профильные комитеты должны рассмотреть эту проблему и вынести на международное обсуждение вопросы компенсации.

«Когда Владимир Андреевич говорил о вопросах, связанных с большим достаточно периодом, когда Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя – фактически аннексия. Тем более, правовая основа отсутствовала.

В этой связи, исходя из прозвучавшего предложения, давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены.

И через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет… Надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще и Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут», – заявил Володин.