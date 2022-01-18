Спикер Госдумы: «Запад уже заплатил более высокую цену, чем Россия»

18.01.2022  14:46 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Госдума РФ доведет свою точку зрения по поводу внешнеполитической ситуации  до парламентов стран-членов НАТО, «предложив им прекратить риторику санкций и запугивания России».

Об этом спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил сегодня на открытии весенней сессии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ доведет свою точку зрения по поводу внешнеполитической ситуации  до парламентов стран-членов НАТО,...

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«Они говорят: мы сделаем России больно, Москва заплатит высокую цену. Первое – они сами себе сделают больно. Второе – высокую цену они уже заплатили. Обратите внимание: сначала санкциями вынудили нас заниматься импортозамещением, а сейчас слышим претензии, на каком основании мы это делаем. Сегодня они посчитали, кто  сколько потерял. Казалось, они в большом убытке. Стало очевидно, что этот путь затратен для их экономик, а Россия, преодолев вызовы, стала сильнее», – сказал Володин.

Он считает, что политики, вводившие санкции, должны уйти с международной арены.

«Давайте в своем диалоге с национальными парламентами займем позицию и однозначно заявим: те, кто инициировал санкции, перечеркнув требования ВТО, введя драконовские меры, которые абсолютно не развивают отношения между государствами, должны уйти с политической арены. Авторы этих санкций известны, поэтому правильно бы было нашим коллегам из зарубежных парламентов дать оценку таким деятелям», – сказал Володин.

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