Спикер Госдумы: «Запад уже заплатил более высокую цену, чем Россия»

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Госдума РФ доведет свою точку зрения по поводу внешнеполитической ситуации до парламентов стран-членов НАТО, «предложив им прекратить риторику санкций и запугивания России».

Об этом спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил сегодня на открытии весенней сессии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они говорят: мы сделаем России больно, Москва заплатит высокую цену. Первое – они сами себе сделают больно. Второе – высокую цену они уже заплатили. Обратите внимание: сначала санкциями вынудили нас заниматься импортозамещением, а сейчас слышим претензии, на каком основании мы это делаем. Сегодня они посчитали, кто сколько потерял. Казалось, они в большом убытке. Стало очевидно, что этот путь затратен для их экономик, а Россия, преодолев вызовы, стала сильнее», – сказал Володин.

Он считает, что политики, вводившие санкции, должны уйти с международной арены.

«Давайте в своем диалоге с национальными парламентами займем позицию и однозначно заявим: те, кто инициировал санкции, перечеркнув требования ВТО, введя драконовские меры, которые абсолютно не развивают отношения между государствами, должны уйти с политической арены. Авторы этих санкций известны, поэтому правильно бы было нашим коллегам из зарубежных парламентов дать оценку таким деятелям», – сказал Володин.