Спикер Госсовета Крыма рассказал, где пройдёт граница с оставшейся частью Украины

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Новости Украины

На территории современной Украины могут появиться новые народные республики или их союзное государство.

Об этом председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил в интервью «Соловьев Live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня точно можно сказать, что украинская государственность в ее нацистском виде уже не существует. Новую государственность еще предстоит организовать, и здесь мнение регионов будет определяющим: захотят они быть в каком-то образовании – одна история, захотят самостоятельными – другая. У Украины уже нет Донбасса, нет Крыма, и если не будет Херсона или Запорожья – уже мало что поменяется. Основное русофобоское начало и его корень находится на Западной Украине. Все остальные территории – они легко разменяют, легко откажутся от людей», – считает спикер парламента Крыма.

По его словам, на Западной Украине прекрасно понимают, что скоро встанет вопрос об их самоорганизации и самоопределении. Особенно в свете не скрываемого стремления Польши и Венгрии вернуть территории, отошедшие к Украинской ССР.

«Но это уже другая история. Для «русского мира» граница пройдет по Львовской и Ивано-Франковской области. Но влияние (на остальные территории) не означает прямое командование – любая форма, которая не принесет вред и не будет для нас токсичной», – заключил Константинов.

Ранее спикер прогнозировал распад Украины на три образования – Галичину, которая войдет в Евросоюз, центральную Украину, как самостоятельное и дружественное России государство, и Новороссию, куда войдут приграничные с Россией территории и Приднестровье.