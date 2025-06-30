Спикер группировки ВСУ «Хортица»: На Покровск прет «большая мощь» русских
Значительные силы ВС РФ на Покровском (Красноармейском) направлении брошены к переднему краю, на некоторых участках наступающие превосходят ВСУ в несколько раз.
Об этом на канале «Эспрессо» заявил спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ Виктор Трегубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас ситуация, когда вражеских войск действительно на некоторых направлениях больше в разы. Но это логично, поскольку они действительно готовились к летнему прорыву, к летней кампании, и Покровское и Новопавловское направления являются наиболее основными в этой кампании. Да, там большая мощь, но она, кстати, там была всегда», – сказал ВСУшник.
По его словам, у ВС РФ там всегда было собрано более 100 тысяч, но теперь они выдвинулись ближе к переднему краю.
«Нужно понимать, что донецкая агломерация является большой платой для русских. Просто, например, если во время зимней покровской кампании они пытались давить в одном направлении, на запад под Покровск, то сейчас они разошлись и давят одновременно на Новопавловском направлении в сторону Днепропетровской области и через трассу Покровск – Константиновка на другом фланге Покровского направления. Это уже намного дальше на восток», – тревожится Трегубов.
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