Спикер комитета нацбезопасности Рады: F-16 бесполезны на поле боя

Обещанные Украине самолёты F-16 – это устаревшие машины, поэтому главный вопрос будет в количестве предоставленных Киеву бортов.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в количестве и качестве вооружения и в качестве аппаратуры, которая будет стоять. Говоря о новейших самолётах F-16, мы должны не забывать, что это самолёты 70-х годов, это старые самолёты. Но они модернизировались постепенно, есть хорошо модернизированные, есть хуже модернизированные. Некоторые не самые новые версии всё равно уступают российским современным Су-35, там, по дальности применения, и это факт.

Поэтому, говоря о каком-то преимуществе, вопрос в количестве. Если нам дадут 6 или 10, то мы сможем усилить своё ПВО, мы сможем где-то усилить на каком-то направлении борьбу против самолётов, которые используют КАБы.

Станет ли от этого лучше именно на поле боя? Я сомневаюсь, что самолёты именно такие, как F-16, могут что-то изменить непосредственно на линии фронта. Потому что там они не смогут поддерживать, и это факт, я в это не верю. Они будут бить где-то по складам, по логистике, но поле боя вряд ли изменит, и мы должны этот факт также учитывать», – объяснил Костенко.