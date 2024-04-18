Спикер Конгресса спелся с демократами, чтобы заплатить Украине! – конгрессмен Пол

Спикер Конгресса республиканец Майк Джонсон вступил в негласный союз с демократическим большинством и собирается принять законопроект о помощи Украине.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сенатор Рэнд Пол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пол фактически обвинил соратника по партии в предательстве интересов и работе на конкурентов-демократов.

«У нас есть спикер Джонсон, который разочаровал меня до глубины души. Я имею в виду, что он начал с того, что сказал, что иностранная помощь должна быть оплачена, и это стало бы большим шагом вперед. И он отступает от этого – теперь он говорит о передаче всей иностранной помощи без оплаты.

Похоже, что нет большой разницы между его позицией и позицией Джо Байдена или Митча Макконела… Людям нужно понять, что Майк Джонсон уже сделал на посту спикера. Он принял закон о расходах вместе с большинством демократов, большинство республиканцев проголосовали против законопроекта о расходах. Этот законопроект приведет к дефициту в этом году не менее полутора триллионов долларов.

Затем Майк Джонсон выступил вперед и проголосовал вместе с большинством демократов против требования о выдаче ордера на обыск американцев. Теперь он собирается выступить еще раз вместе с большинством демократов и проголосовать за иностранную помощь всем и еще 60 миллиардов долларов Украине», – заявил Пол.