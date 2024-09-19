Спикер крымского Госсовета: Москва должна понимать, что Зеленский – абсолютный беспредельщик

Зеленский и его команда крайне опасны, поскольку играют в игру без правил и ограничений. Даже в лихие 90-е в Крыму были правила, а у Зеленского их нет.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский очень опасен, вся его команда. Это не Порошенко – это совершенно другое. Не знаю, как он смог проникнуть во власть. Наверное, это трагедия Украины, что она приводит именно таких во власть. Порошенко, при всей нашей нелюбви к нему, никогда бы не пошёл на то, на что идет Зеленский. Потому что, по сути, он предприниматель, может говорить одно, но действовать прагматично. Он точно знает, что жизнь не заканчивается завтра, есть дети, внуки, и всё, что ты сегодня сделаешь, останется надолго. Зеленский совершенно безбашенный человек с безбашенной командой. Он повышает ставки, играет в такую игру, которая, в общем-то, ему не по силам. Вовлекаются в игру демократы, республиканцы, между ними пытается лавировать, подбрасывать. И закончится это, безусловно, плохо – и для него, и для его команды. Но нам от этого совершенно не легче», – подчеркнул он.

Глава парламента Крыма добавил, что при Зеленском начались массовые убийства как внутри страны, так и за ее пределами.

«Они играются в игры, живут в театре «95 квартал. Новая версия» – здесь должен появится Байден, там Трамп, они в этом измерении крутятся. Какого-то украинского села там даже и близко в сознании нет. И этим эти люди опасны. Они многие вещи вообще не пытаются анализировать или прогнозировать, и если нет никакого ограничителя, это безбашенные люди. Я пережил 90-е в Крыму. Всё тогда было – и убийства, и разгул криминала, но были правила. Плохие, написанные кровью, но были хоть какие-то. То, что он демонстрирует, это вообще без всяких правил. Он будет делать всё, что вздумается, без каких-либо ограничений. И ответственным лицам в России это всегда нужно иметь в виду», – заключил Константинов.