Спикер ливийского парламента Салех обсудил с Матвиенко незаконность власти Сарраджа

03.07.2020

В Москву прибыла делегация из Ливии, возглавляемая главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом. Иностранных гостей встретила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Политики обсудили напряженную политическую ситуацию, разворачивающуюся в Ливии. Обе стороны сошлись во мнении, что затянувшийся кризис можно решить исключительно дипломатическим путем. Все стороны должны научиться договариваться. Альтернативного способа разрешить конфликт не существует.

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Валентина Матвиенко подчеркнула, что схожесть во взглядах на ливийский кризис должна стать фундаментом для выстраивания крепких отношений между Россией и ливийской Палатой представителей. Страны должны активно сотрудничать по парламентской линии.

Ливийский представитель поблагодарил спикера Совфеда и передал приветствие президенту, правительству и народу России. Салех сообщил, что в Ливии ведется ожесточенная война. Причиной конфликта стало признание частью международного сообщества легитимности так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

«Это происходит, потому что международное сообщество признает легитимным орган, который не является избранным, который нарушает политическое соглашение, заключенное в Схирате в 2015 году», – подчеркнул глава Палаты представителей.

Согласно этим соглашениям, срок легитимного правления ПНС давно истек. Более того, в договорах шла речь о необходимости создании Конституции, которую ПНС так и не приняло, а значит не имеет юридической силы.

Салех напомнил, что ПНС не только не получило поддержки от Палаты представителей, но и дважды было отвергнуто правительством. «Как такое правительство может быть легитимным?» — возмутился он.

Представитель ливийской делегации отметил, что согласно Схиратским соглашениям Ливия должна была избавиться от терроризма и незаконных вооруженных группировок. В противовес этому Правительство национального согласия активно использует боевиков для укрепления своего влияния. Фактически, ПНС интегрировало преступные террористические ячейки в свой состав.