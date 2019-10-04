Спикер МИД России считает «искусственной вещью» разговоры о «братской» Украине

04.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Спикер МИД России Мария Захарова считает «искусственной вещью» разговоры об Украине как о «братском народе». Об этом она заявила в Москве на встрече в «Политкафе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент говорит, что мы братский народ. Думаю, что 90% в этой аудитории тоже скажут, что «мы братский народ».

Я считаю, что это эмоциональная характеристика. У меня у самой дед, мама, дядя с украинскими фамилиями. Но для меня это уже какая-то искусственная вещь.

Я прекрасно понимаю, что мы были единым государством, единым народом. Но сейчас использовать в отношении Украины эту терминологию – для меня это как-то… Я не понимаю….

Общность истории – да. Общность сосуществования – да. Общность культуры – безусловно. Но вот это вот ощущение – братские народы…

Что такое братья? Братья, все-таки, это те, кто не друг к другу относятся, не похожи друг на друга, а это люди, у которых общие родители… Это люди, признающие общих родителей.

Но если нам на протяжении нескольких лет рассказывают, что «князь Владимир – вы на него не зарьтесь, он к вам отношения не имеет» – это же абсурд!

Если нам рассказывают, что «Киевская Русь и Россия – это суть разные вещи»! То же самое – «княжна Анна – с какой стати она к России относится?». Это не просто нам говорят, а на международнойарене!

И так – всё!

Значит, эти люди, по крайней мере, те, которые управляют сейчас этим государством или территорией этой, – они не подразумевают, что у нас есть общие корни.

Да, это часть людей, конечно, это не весь народ. Но, так или иначе, этого главного – общности корней – не происходит», – сказала Захарова.

Она выразила надежду, что такая ситуация в отношениях Украины и России –«временно».

При этом Захарова считает потерю влияния на Украину следствием кризиса, в котором находилась сама Россия в 1990-е.

«В этой ситуации как можно было требовать от госаппарата, от общественников, чтобы мы еще думали о том, как бы на кого-то еще повлиять? Да мы не могли внутри себя определиться… В этих условиях было невозможно ждать некоей повестки для соседей. Надо было выжить, встать на ноги», – считает она.

«Поссориться так поссориться – могут только близкие люди. Самые сложные отношения – у бывших супругов. Потому что все друг друга знают досконально», – пояснила Захарова нынешние отношения между Киевом и Москвой.