Спикер молдавского парламента поприветствовал русофобскую «крымскую платформу» бандеровским кличем

Константин Серпилин.  
24.10.2024 21:56
  (Мск) , Рига
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Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Молдавия, где голоса на референдуме о вступлении в ЕС разделились пополам, должна стать «европейской», чтобы быть хабом по восстановлению Украины.

Об этом на русофобском сборище «крымская платформа» в Риге по видеосвязи заявил спикер парламента Республики Молдова Игорь Гросу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавия, где голоса на референдуме о вступлении в ЕС разделились пополам, должна стать «европейской»,...

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«20 октября Молдавия сделала своё волеизъявление, и большинство граждан поддержало европейский путь по вступлению в ЕС. Несмотря на то, что Кремль выделял десятки миллионов долларов на покупку голосов, мы, молдаване, доказали свою преданность европейским ценностям.

Очень важными оказались голоса молдавской диаспоры, которая видела преимущество жизни в безопасности и свободе. Теперь перед нами новый путь, который решит судьбу страны.

Перед нами сложная миссия – вместо того, чтобы ходить из дома в дом, объяснять наши планы нашим людям, нам приходится бороться на информационном фронте ежедневно, и параллельно бороться в гибридной войне», – валял дурака Гросу.

«Мы хотим быть хабом для восстановления Украины и участвовать в стратегических проектах по энергетике, транспортировке и инфраструктуре. Вот, почему важно, чтобы Молдавия была свободной и сильной, чтобы мы могли максимально помочь Украине в её мирных начинаниях.

После 4 ноября, когда вы приедете нас проведать, мы сможем вам сказать: «Добро пожаловать в европейскую Молдавию с европейским президентом». Мы – надёжный партнёр для всего цивилизованного мира. Слава Украине», – трещал русофоб.

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