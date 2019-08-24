Спикер молдавского парламента призвала к стратегическому партнерству с РФ

24.08.2019, Москва, Елена Острякова

Никто из молдавских политиков не должен даже думать о том, чтобы отказаться от дружбы с Россией.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическое партнерство с Россией очень необходимо Молдове. Мы не должны воспринимать Россию только как рынок сбыта наших товаров. Нас связывает многовековая история. Никакому политику не должно приходить в голову отказаться от дружбы между нашими народами», – сказала Гречаный.

Однако перечислять сферы для партнерства она начала все же с торговли.

«Самой главное нам нужно восстановить товарооборот, экспорт наших товаров на российский рынок. Это должно происходить беспрепятственно. Роспотребнадзор уже посмотрел несколько наших предприятий. В дальнейшем это должно быть беспрепятственно для всех производителей. Наши товары там ждут. Но это, конечно и гуманитарное сотрудничество между вузами, в медицинской сфере. Ровно как и с Евросоюзом», – сказала Гречаный.