24.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Спикер молдавского парламента призвала к стратегическому партнерству с РФ

Никто из молдавских политиков не должен даже думать о том, чтобы отказаться от дружбы с Россией.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Стратегическое партнерство с Россией очень необходимо Молдове. Мы не должны воспринимать Россию только как рынок сбыта наших товаров. Нас связывает многовековая история. Никакому политику не должно приходить в голову отказаться от дружбы между нашими народами», – сказала Гречаный.

Однако перечислять сферы для партнерства она начала все же с торговли.

«Самой главное нам нужно восстановить товарооборот, экспорт наших товаров на российский рынок. Это должно происходить беспрепятственно. Роспотребнадзор уже посмотрел несколько наших предприятий. В дальнейшем это должно быть беспрепятственно для всех производителей. Наши товары там ждут. Но это, конечно и гуманитарное сотрудничество между вузами, в медицинской сфере. Ровно как и с Евросоюзом», – сказала Гречаный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть