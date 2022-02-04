Спикер Народной скупщины Сербии: «Буду баллотироваться в президенты, если откажется Вучич»

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Председатель Народной скупщины Сербии и Социалистической партии Сербии Ивица Дачич заявил, что возглавляемая им политическая сила пойдет на парламентские выборы отдельно от правящей Сербской прогрессивной партии.

Об этом спикер сербского парламента рассказал ТВ «Курир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дачича, нынешняя Народная скупщина будет распущена 15 февраля. А также он анонсировал, что и Социалистическая партия Сербии (СПС – Социјалистичка партија Србије) на парламентские выборы пойдет не в коалиции, а отдельно от правящей партии действующего президента Александра Вучича – Сербской прогрессивной партии (СНС – Српска напредна странка).

«Я уверен, что наш кандидат победит в первом туре выборов президента Сербии. Как вы знаете, нашим общим кандидатом должен быть Александр Вучич, – сказал Дачич. – Я обратил внимание во время разговора с ним за границей, что мы предлагаем конкретно его, и мы не поддержим какого-то другого общего кандидата. Если это Вучич, то у нас есть общий кандидат. Если он не баллотируется, то нам придется идти на выборы со своей кандидатурой».

На вопрос журналиста, есть ли у социалистов план Б на такой случай, Дачич не без юмора ответил: «Пока ничего нет, есть я, и всегда готов пожертвовать собой».

Спикер сербского парламента сообщил о том, что Народная скупщина будет распущена 15 февраля.

«2 марта объявлю начало президентской кампании. Сегодня – принятие закона о выборах, который мы согласовали с оппозицией и который дает возможность широкого контроля над избирательным процессом. Не участвовали (в согласовании) только (лидеры прозападной оппозиции – ред.) Драган Джилас и Вук Еремич. Так что мы приближаемся к выстрелу из стартового пистолета», – заметил Ивица Дачич.