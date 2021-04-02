Спикер парламента и главный социалист Сербии возмущен образом Милошевича в новом сериале

02.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Председатель Народной скупщины Сербии и глава Социалистической партии Сербии (преемницы Союза коммунистов Сербии, лидером которой был Слободан Милошевич), Ивица Дачич раскритиковал новый телесериал «Семья».

По словам Дачича, в телесериале государственного телеканала РТРС семья Милошевичей была показана в карикатурном свете.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по мнению Дачича, в сериале «семейная трагедия была использована для личного продвижения некоторых людей, которые в ней участвовали».

«Им бы снять сериал о том, как они обманули Милошевича, – прокомментировал Дачич содержание сериала самому каналу РТС. – Те люди, кто арестовал его, должны сесть в тюрьму, потому что они обманули его, они давали ему гарантии [неприкосновенности и невыдачи в Гаагу], но что это за государство, которое подписывает гарантии, а потом не выполняет их?».

Лидер социалистов считает, что в сериале «Семья» карикатурно изображены личности и события. Поэтому он задал встречный вопрос: кто дал право РТС, как государственному телевидению, финансировать такой сериал из «народных денег», и почему руководство СМИ не снимает в подобном ключе сериалы о своих семьях?

«История покажет, за кем правда….Кроме того, вы искусственно навязываете тезис о том, что Милошевич виноват во всем – в геноциде, войнах, бомбардировках», – подчеркнул Дачич, отметив, что подобные сериалы не в интересах государства, добавив, что «Милошевича арестовали мыши».

Кадр из сериала «Семья» (актеры, изображающие Слободана Милошевича и его супругу Миру Маркович).

К Слободану Милошевичу существует довольно неоднозначное отношение в сербском обществе. С одной стороны ему ставят в вину небывалую коррупцию и кумовство, процветавшие в годы его правления, а также подавление политических оппонентов, нерешительность в отношении Запада и сепаратистских образований и фактическую сдачу Республики Сербская Краина в Хорватии. С другой – после его низложения Сербия, по сути, утратила свой суверенитет, восстановить который ей удалось лишь частично при правлении Александра Вучича.