Спикер «парламента» Косово: Сербия нам, конечно, помогает, но мы ее все равно не простим

20.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Спикер «парламента» Косово заявила, что пожертвование Сербией краю тестов на выявление коронавируса – «не способно стереть преступления, которые были совершены в прошлом»

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тысяча тестов для выявления коронавируса были отправлены по распоряжению президента Сербии Александра Вучича после того, как в ходе видеоконференции европейских министров здравоохранения с командованием международного оккупационного контингента KFOR, выяснилось, что Приштина остро нуждается в них.

Белград направил вышеупомянутые тесты в край 17 апреля. По прибытии груза из Сербии на косовскую землю местные репортеры не упустили возможности подколоть и.о. «премьер-министра» Альбина Курти, ранее заменившего стопроцентные пошлины на сербские товары «мерами взаимности» (признанию Сербией косовской товарной документации, что формально означало бы признание Белградом суверенитета Косово).

Они поинтересовались у него, что было указано в сопроводительных документах груза – «Косово и Метохия» (сербское название края) или «Республика Косов» (так называют край местные албанские сепаратисты)?

В ответ на это Курти ушел от темы, заявив, что не знает формулировки сопроводительных документов, но поинтересуется этим у и.о. «министра здравоохранения» Арбена Вития.

«На встрече с премьер-министром Альбином Курти мы обсуждали меры по преодолению пандемии коронавируса, а также институциональных и партийных конфликтов во время эпидемии в Косово», – заявила, выступая в Ассамблее Косово спикер Вьоса Османи, намекая на противостояние «премьера» и «президента», премьерского движения «Самоопределение» и противостоящих ему косовских политических партий, а также самой Османи, вставшей на сторону Курти, с ее партией Демократическая лига Косово, добившейся вынесения вотума недоверия тому же Курти.

«Мы попросили министра здравоохранения Арбена Вития предоставить информацию по ситуации с тестами из Сербии. Но хочу отметить, что помощь со стороны Сербии не может стереть преступления, которые были совершены в прошлом», – добавила она.

Следует отметить, что никаких преступлений МВД Республики Сербия, в состав которой входило Косово (сама Сербия входила в состав «малой» Югославии, состоявшей из Сербии и Черногории), а также, впоследствии введенная в край армия Югославии – не совершала.

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Происходила обычная полицейско-армейская операция по зачистке боевиков-сепаратистов, которая бы завершилась успехом, если бы не вмешательство НАТО.

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В ходе операции случалось, что гибли женщины и дети, поскольку в тактике боевиков было использование живого щита. Но во много раз больше албанцев, в первую очередь, гражданских лиц – погибли от расправ со стороны боевиков «Армии Освобождения Косово» над лояльными Белграду соплеменниками и бомбардировок натовской авиации.