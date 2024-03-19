Спикер парламента Крыма: Мы единственные на Украине не предали России

Крым был единственным регионом Украины, население которого все годы стремилось к воссоединению с Россией, не купившись на обещания политиков в Киеве о жизни «как в Европе».

Об этом на «круглом столе» заявил спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преданность народа своей Родине. Вот это феноменально. Об этом нужно говорить без конца и без края. Люди десятилетия, поколение за поколением, не потеряли Россию. Это не удалось в 2004 году при выборах Ющенко красивыми разговорами о евроинтеграции, о том, что всё будет как в Европе, и зарплаты тоже. Крымчане на это не купились – единственные на Украине, и также все преданно хранили верность Родине», – сказал спикер.

По его словам, Крым не искал экономической выгоды от возвращения в Россию – весной 2014 года это был вопрос жизни и смерти. В результате государственного переворота в Киеве Запад привел к власти потомков УПА, которые были готовы утопить полуостров в крови.

«Украина до 2014 года, грубо говоря, это была страна 50 на 50. Две общины могли договариваться друг с другом, как-то существовать, и, наверное, имели шанс на дальнейшее развитие. Но Запад использовал это в своих целях, взял, как, инструмент очень узкую этническую группу западных украинцев. Это даже не вся Западная Украина, я это очень хорошо знаю, а очень узкая её группа, для свержения законной власти и осуществления всех этих террористических действий. И эта группа она в своей природе несёт предательство: все их предки – это участники УНА-УНСО, Украинской повстанческой армии, запятнавшие себя предательством, и руки у которых по локоть в крови. Вот эта группа поняла, что есть шанс уничтожить вообще всё русское на Украине, а Крым, как идеологический центр, должен быть уничтожен… как административная единица – республика, как наша Конституция, как наши все сакральные места», – утверждает Константинов.

По словам спикера, для крымчан на первом месте были вопросы гуманитарного характера.

«Мы не просили никаких экономических преобразований, не это было главное для нас – мы вернулись на свою Родину, в руки Родины-матери. Для нас важно было ощутить цивилизационное единство с русской цивилизацией, к этому стремились поколения крымчан… Что ты живёшь на своей Родине – это очень мало кто может понять. Поймёт только тот, кто терял Родину», – отметил глава парламента Крыма.

P.S.: Справедливости ради следует напомнить, что сам Константинов в украинские времена числился в Партии регионов и не покинул ее, когда политсила Виктора Януковича провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз, шантажировала Москву подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, что в итоге и привело к началу Евромайдана в Киеве, а затем и кровавому перевороту.