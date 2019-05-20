Спикер парламента Крыма ожидает распад Украины при Зеленском
Процесс распада Украины продолжится при президенте Владимире Зеленском, который с первых минут вступления в должность президента совершает спорные действия по роспуску Верховной Рады.
Об этом говорится в заявлении спикера парламента Крыма Владимира Константинова.
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«Сегодняшние события в Раде – инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского – вряд ли принесут какие-либо изменения риторики и политики Киева относительно полуострова и России в целом.
Происходящие на территории Украины процессы напоминают парад нелегитимности. Каждое действие с нарушением. Как в свое время команда Порошенко пришла к власти, нарушая все и везде, так и продолжается.
Думаю, закончится все очень печально и плохо. В таком параде прочность любого механизма на пределе, особенно такого государственного образования, каким является Украина.
Некоторые оптимисты почему-то ожидают от Зеленского неких положительных изменений, но у простых людей такая безысходность… вокруг разруха и руина по-украински. Поэтому, совершенно убежден, ожидать можно только распад страны, и новый президент Украины будет этому способствовать», – пишет Константинов.
Спасибо!
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