Спикер парламента Крыма ожидает распад Украины при Зеленском

20.05.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Процесс распада Украины продолжится при президенте Владимире Зеленском, который с первых минут вступления в должность президента совершает спорные действия по роспуску Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении спикера парламента Крыма Владимира Константинова.

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«Сегодняшние события в Раде – инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского – вряд ли принесут какие-либо изменения риторики и политики Киева относительно полуострова и России в целом.

Происходящие на территории Украины процессы напоминают парад нелегитимности. Каждое действие с нарушением. Как в свое время команда Порошенко пришла к власти, нарушая все и везде, так и продолжается.

Думаю, закончится все очень печально и плохо. В таком параде прочность любого механизма на пределе, особенно такого государственного образования, каким является Украина.

Некоторые оптимисты почему-то ожидают от Зеленского неких положительных изменений, но у простых людей такая безысходность… вокруг разруха и руина по-украински. Поэтому, совершенно убежден, ожидать можно только распад страны, и новый президент Украины будет этому способствовать», – пишет Константинов.