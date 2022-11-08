Спикер парламента Крыма предложил перенести столицу России из Москвы

Перенести столицу из «развращённой, погрязшей в либерализме Москвы» ради формулирования национальной идеи Русского мира предложил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. В противном случае политические и экономические элиты продолжат «молиться на Запад», радея за возвращение России в глобальную экономику, считает крымский чиновник.

«В СВО мы вступили, не вычистив всякого рода нечисть и гниль в собственном тылу. Кто-то в первые же дни спецоперации рванул за кордон. Кто-то — рванул от частичной мобилизации. И всё бы ничего, но часть этой публики возвращается. Таким образом, даже самоочищению общества препятствуют принять необратимый характер, – написал Константинов в своем телеграм-канале. – Значительная часть нашего общества отстранилась от происходящего. Она хочет сохранить всё, как есть, точнее – как было даже не до 24 февраля 2022 года, а до 18 марта 2014-го. Это социальная база предательства. И она существует, в том числе, поскольку есть расплывчатость в наших целях, во всём, что можно отнести к ёмкому понятию «идеология».

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Такие настроения более всего укоренены в элите, считает Константинов. Формирование бизнес-элит происходило в 90-х, когда Россия входила в глобальную экономику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любопытно, что и сам Константинов является представителем 90-х, и многие деяния его строительной компании «Консоль» (например, на месте уникальных парков южного берега Крыма) говорят о том, что «прибыль прежде всего». Но теперь председатель парламента хочет видеть у руля патриотов, не запятнавших себя стяжательством и мздоимством, способных действовать оперативно.

«Идея Русского мира должна стать ясна, привлекательна, популярна. Только так она станет конкурентной. Наша цивилизация достигала максимальных успехов, когда опиралась на собственные силы. Они у нас есть, имеются резервы, неисчерпаемые ресурсы, – уверяет Константинов. – Это всё должно использоваться, перерабатываться прежде всего нами самими, а не выдуваться сквозняком на мировой рынок. Тогда наш внутренний рынок, наше восстановленное производство сформирует запрос на грамотных, квалифицированных работников, на корпус отечественных инженеров и учёных-практиков».

Для этого придется провести реформу государства, общества, экономики, переформатировать систему образования.

«А без всего этого – заест нас глубинный народ, который продолжает молиться на Запад и только ждёт удобного повода для внутриполитического реванша. Наша задача — не дать им этого повода. Не дать ни одного шанса на реванш, – подчеркнул глава крымского парламента. – Если для этого надо перенести столицу из развращённой, погрязшей в либерализме Москвы, это надо сделать. Как сказал один наш полководец, с потерей Москвы не потеряна Россия. А наша задача – не потерять Россию».