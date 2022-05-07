Новости Украины

Представители Юго-Востока Украины могли предотвратить нацификацию и милитаризацию Украины, выступив за фактическую федерализацию страны на Ливадийском съезде региональных парламентов в феврале 2014 года. Однако местные политические элиты предпочли договариваться с новой властью, упустив возможность решить дело миром и избежать человеческих жертв. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вспоминаю, как 14 февраля 2014 года в Ливадии собрались руководители украинских регионов. Приглашали всех, приехали в основном представители Юго-Востока. Но и они отказались от каких-либо решительных действий, направленных на стабилизацию ситуации в стране, – подчеркнул он. – Мы тогда предлагали своеобразную «сшивку Украины по горизонтали»: усиление роли и места в политической системе государства его регионов».

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По словам Константинова, фактически это был курс на федерализацию страны при сохранении легитимной и стабильной центральной власти. Но эти предложения поддержаны не были. Хотя, казалось бы, время для усиления позиций регионов было самое подходящее: президент Янукович нуждался в поддержке, регионы ее предоставляли, параллельно расширяя свои полномочия.

«Сейчас, конечно, уже невозможно установить — могли ли такие шаги спасти страну. Но мы, по крайней мере, что-то предлагали. Но оказалось, что нашим коллегам ничего этого не надо. Они уже вовсю договаривались с теми, кто пришел к власти после смещения Януковича. Ничего удивительного, что только мы после переворота в Киеве успели выставить заслон против накатывающейся волны нацизма, – отметил глава парламента Крыма.

Он перечислил:

«Если бы позицию, подобную той, которую занял Верховный Совет Крыма, поддержали депутаты Одесского областного Совета, трагедии 2 мая можно было бы избежать. Если бы точно так же отреагировали все региональные парламенты Юго-Востока, никакого АТО не вышло бы. В 2014 году они с трудом смогли организовать наступление на Донбасс, да и то всё закончилось Иловайским котлом. А если бы пришлось реагировать сразу на два-три направления — киевский режим просто бы завис, как компьютер, которому дали слишком много заданий сразу. Но ничего такого, к сожалению, не произошло».

Произошло иное – пока люди ждали от своих избранников реакции на происходящее, СБУ успела зачистить лидеров общественного протеста, совершить жестокие расправы над жителями Одессы, Мариуполя, Луганска. Акции устрашения подействовали на многих, и, словно оправдываясь за свой испуг, они дали себя уговорить, что Россия — агрессор, что в Луганске и Донецке живут какие-то не такие люди, которых можно и даже нужно бомбить, морить блокадами и всячески уничтожать, что «Бандера герой», а «Украина понад усэ».

«Так, ступенька за ступенькой, эти люди дошли до того ничтожества, которое сейчас торгует заложниками на «Азовстали» и издевается над нашими солдатами, попавшими в плен. Они согласились проделать этот путь. Крымчане выбрали другой», – подытожил Константинов.